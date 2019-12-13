Путин рассказал, каким для него выдался 2019 год

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас в жизни страны происходит много важных событий — в экономике, социальной сфере.

Во время визита на завод КамАЗ президент РФ Владимир Путин рассказал, что уходящий год стал для него "трудовым".

— Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать всё, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека, — отметил он.

А самым важным событием наступающего 2020 года президент назвал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас в жизни страны происходит много важных событий — в экономике, социальной сфере.

— Надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы у людей повышались, — добавил Путин.

Напомним, глава государства сегодня посетил завод КамАЗ, где ему показали новинки техники, президент расписался на одном из грузовиков и пообщался с сотрудниками предприятия.