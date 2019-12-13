Новый КамАЗ с автографом Путина поставят в музей

Автомобиль целиком разместят в специальном демонстрационном зале, который планируется построить позже.

Образец нового серийного грузовика КамАЗ, на котором сегодня расписался президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода в Набережных Челнах, продавать не будут. Об этом рассказал Лайфу директор по развитию ПАО "КамАЗ" Ирек Гумеров.

— Мы такие памятные автомобили, как и двухмиллионный, оставляем у себя для нашего музея. Для нас это памятная реликвия, — сказал он.

По его словам, эксплуатироваться автомобиль не будет. Грузовик целиком поместят в специальный демонстрационный зал, который планируется построить в музее.

Глава государства сегодня также высоко оценил новый двигатель, который делают на КамАЗе.