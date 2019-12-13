Россиянка почти две недели прожила с телом погибшей дочери

Женщина в состоянии острого психоза обклеила всю квартиру фольгой из-за боязни инопланетян и отказывалась хоронить тело дочери.

Жительница Нижнего Новгорода почти две недели жила в квартире с телом своей мёртвой дочери. Женщина уверяла, что её забрали инопланетяне, а тело просто оставили на Земле. Об этом сообщает телеканал "Кстати".

Трагедия произошла 30 ноября в девятиэтажном доме на улице Белинского. Из окна квартиры в многоэтажном доме выпала молодая девушка. При этом, по рассказам соседей, они сначала не поняли, что это была девушка, поскольку она была одета "как мужчина старческого возраста".

Странным соседям показались и события, которые произошли позднее. Труп девушки после всех необходимых процедур привезли из морга обратно домой, а тело дочери женщина отказывалась отдавать сотрудникам похоронного бюро.

— Хозяйка вела себя крайне неадекватно. Она сказала, что диагноз поставлен неверно, не нравится ей, что написали медики. Якобы её дочь просто забрали инопланетяне и оставили тело нам, — цитирует издание соседку по дому.

Из-за страха перед инопланетянами и радиацией мать погибшей обклеила всю квартиру фольгой. В течение следующих двенадцати дней её не раз пытались уговорить похоронить дочь, но та отвечала отказом.

В итоге тело погибшей извлекли из квартиры сотрудники МЧС и полиции, несмотря на сопротивление женщины. В тот же день погибшая девушка была похоронена на местном кладбище. Её мать отправлена в психиатрическую клинику.