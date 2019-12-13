Россиянка почти две недели прожила с телом погибшей дочери

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Фото © ТАСС / Алеев Егор

Женщина в состоянии острого психоза обклеила всю квартиру фольгой из-за боязни инопланетян и отказывалась хоронить тело дочери.

Жительница Нижнего Новгорода почти две недели жила в квартире с телом своей мёртвой дочери. Женщина уверяла, что её забрали инопланетяне, а тело просто оставили на Земле. Об этом сообщает телеканал "Кстати".

Трагедия произошла 30 ноября в девятиэтажном доме на улице Белинского. Из окна квартиры в многоэтажном доме выпала молодая девушка. При этом, по рассказам соседей, они сначала не поняли, что это была девушка, поскольку она была одета "как мужчина старческого возраста".

Странным соседям показались и события, которые произошли позднее. Труп девушки после всех необходимых процедур привезли из морга обратно домой, а тело дочери женщина отказывалась отдавать сотрудникам похоронного бюро.

Хозяйка вела себя крайне неадекватно. Она сказала, что диагноз поставлен неверно, не нравится ей, что написали медики. Якобы её дочь просто забрали инопланетяне и оставили тело нам, — цитирует издание соседку по дому.

Из-за страха перед инопланетянами и радиацией мать погибшей обклеила всю квартиру фольгой. В течение следующих двенадцати дней её не раз пытались уговорить похоронить дочь, но та отвечала отказом.

В итоге тело погибшей извлекли из квартиры сотрудники МЧС и полиции, несмотря на сопротивление женщины. В тот же день погибшая девушка была похоронена на местном кладбище. Её мать отправлена в психиатрическую клинику.

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