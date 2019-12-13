"Как феникс из пепла восстал!" Путин оценил успехи КамАЗа

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Фото © L!FE 

Глава государства вспомнил о страшном пожаре в апреле 1993 года, который оставил предприятие в руинах.

Российский лидер Владимир Путин остался доволен после осмотра завода двигателей на производственной площадке автоконцерна КамАЗ. На встрече с гендиректором предприятия Сергеем Когогиным и главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым президент сравнил завод с восставшим из пепла фениксом.

Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 90-х годов. Был реальный пожар, который подкосил предприятие. Оно досталось вам в сложное время. То, что за эти годы произошло, — как феникс из пепла восстал, — сказал глава государства.

На встрече обсуждалась в том числе возможность помощи государства в дальнейшем развитии предприятия.

Ранее сообщалось, что президент посетил сегодня КамАЗ в городе Набережные Челны по случаю 50-летия автоконцерна. Глава государства назвал созданный на предприятии двигатель одним из передовых в мире, а также оставил свой автограф на кузове одного из новейших грузовых автомобилей.

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