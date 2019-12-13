Экономист рассказал, стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля

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Фото © Pixabay

По оценке Шабанова, глобальных изменений значений курса российской валюты не произойдёт.

Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро, однако ждать продолжительного роста не стоит. Этот прогноз озвучил глава блока инвестиционных продуктов "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

Тенденцию, которую мы сейчас видим, очень долго, на горизонте месяца даже не продержится. Разумеется, будут какие-то обратные движения, — сказал экономист телеканалу "360".

По оценке Шабанова, сильных изменений значений курса российской валюты не произойдёт, хотя возможны незначительные колебания. Эксперт также напомнил о предстоящих новогодних праздниках, во время которых российская биржа не работает, но на иностранных торги идут.

Колебания курса рубля связаны с торговой войной США и Китая. В последние два дня российская валюта стала укрепляться на фоне новостей о скорой сделке между странами.

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