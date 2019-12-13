Экономист рассказал, стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля

По оценке Шабанова, глобальных изменений значений курса российской валюты не произойдёт.

Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро, однако ждать продолжительного роста не стоит. Этот прогноз озвучил глава блока инвестиционных продуктов "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

— Тенденцию, которую мы сейчас видим, очень долго, на горизонте месяца даже не продержится. Разумеется, будут какие-то обратные движения, — сказал экономист телеканалу "360".

По оценке Шабанова, сильных изменений значений курса российской валюты не произойдёт, хотя возможны незначительные колебания. Эксперт также напомнил о предстоящих новогодних праздниках, во время которых российская биржа не работает, но на иностранных торги идут.

Колебания курса рубля связаны с торговой войной США и Китая. В последние два дня российская валюта стала укрепляться на фоне новостей о скорой сделке между странами.