Хозяев тульского кота-наркокурьера отправили в колонию строгого режима

Во время судебного процесса "пушистый вещдок" умудрился сбежать из зоопарка, куда его отдали на хранение.

Новомосковский городской суд Тульской области вынес приговор трём местным жителям, пытавшимся в прошлом году с помощью кота доставить наркотики в исправительную колонию, сообщает "Интерфакс". Суд назначил фигурантам дела от 13,5 до 17 лет колонии строгого режима.

Напомним, в июле 2018 года обвиняемые прикрепили к ошейнику кота пакетики с наркотиками и отправили его в исправительную колонию, однако операция была провалена: пушистого наркокурьера задержали сотрудники ФСИН. Кот стал проходить по делу как вещдок.

Осенью текущего года стало известно, что кот убежал из зоопарка, куда его поместили на хранение на время судебного процесса. Однако позже кота всё же нашли и суд состоялся.