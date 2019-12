Умер актёр из "Крёстного отца — 2"

Артист поработал с Жаном Рено, Гэри Олдменом и Люком Бессоном в фильме "Леон", со Спайком Ли в фильме "Делай, как надо", а также с Вуди Алленом, Николасом Кейджем и Брюсом Уиллисом.

Американский актёр Дэнни Айелло, наиболее известный своей ролью гангстера Тони Розато в фильме "Крёстный отец — 2" режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США. Ему было 86 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

По словам Миллер, Айелло скончался вечером в четверг, 12 декабря, после непродолжительной болезни. У него осталось четверо детей.

Даниэль Луи Айелло — младший родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Он вырос в западной части Манхэттена в большой семье из шести детей. Айелло, который никогда не брал в уроки учебника по актёрскому мастерству, работал сначала в автобусной компании Greyhound, затем диктором на автовокзале, после этого подрабатывал вышибалой, пока случайно не встретил писателя Луи Ла Руссо II, который попросил его сыграть в пьесе, которую он только что закончил.

— Я сказал: "Я не актёр", — вспоминал впоследствии Айелло. — "Да вы просто ещё этого не знаете", — ответил мне Ла Руссо.

Так и получилось, что около десяти лет спустя обычный рабочий превратился в актёра первой величины, который боролся за одну из самых престижных премий в кинематографе — "Оскар" — наравне с Дензелом Вашингтоном, Марлоном Брандо, Дэном Эйкройдом и Мартином Ландау. В 1990 году Айелло был номинирован на "Оскар" как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Делай, как надо" (Do the Right Thing, 1989), режиссёром которого выступил Спайк Ли.

Награду он уступил Вашингтону, однако не разочаровался, поскольку сам факт выдвижения на премию означал, что его заметили как талантливого актёра.