Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, плывшего к храму Христа Спасителя

О причинах, которые толкнули его на вечерний заплыв в холодной декабрьской воде, не уточняется.

В центре столицы спасатели вытащили из воды мужчину, который прыгнул в Москву-реку с моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошёл около семи часов вечера. В начале восьмого в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Москву-реку в районе Большого Каменного моста прыгнул неизвестный и поплыл в сторону храма Христа Спасителя.

Для того чтобы вытащить пловца на берег, сотрудник МЧС спустился в реку в гидрокостюме и вытащил пловца.

После оказания первой медицинской помощи неизвестного передали врачам скорой. У мужчины было диагностировано переохлаждение.

В октябре вытащили девушку из Яузы. Она была трезва и напугана.