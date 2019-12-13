Захарову рассмешили слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

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Мария Захарова. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Она напомнила, где в этот момент на самом деле находился российский министр иностранных дел.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы на саммите в "нормандском формате" в Париже вывел главу МИД РФ из себя.

Гордон заявил, что украинский лидер якобы "очень жёстко троллил Лаврова", который в итоге даже не появился на пресс-конференции по итогам переговоров.

В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до синего каления, Сергей Викторович летел в самолёте в Вашингтон, — посмеялась Захарова над словами Гордона в публикации в "Фейсбуке".

Напомним, Сергей Лавров после саммита в Париже сразу отправился в США на переговоры с госсекретарём США Майком Помпео, а затем и президентом Штатов Дональдом Трампом.

Также сегодня Захарова продолжила "стихотворный баттл" и ответила Зеленскому на слова о газе.

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