Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества за пост о Дне Конституции

Ведомство направило запрос в компанию, и там ограничились пока только сухим ответом.

Аккаунт Россотрудничества в "Твиттере" был заблокирован после публикации о Дне Конституции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Администрацией "Твиттера" заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации, — рассказали в пресс-службе.

В Россотрудничестве добавили, что сделали в "Твиттер" запрос. Ответ не заставил себя ждать. В компании объяснили, что блокировка произошла из-за публикации о Дне Конституции, которая была сделана накануне.

В ведомстве рассказали, что ждут от администрации компании более подробного объяснения причин блокировки, а также сообщений о вариантах восстановления аккаунта в соцсети.

А ранее "Твиттер" блокировал страницу Посольства РФ в Сирии после критики "Белых касок".