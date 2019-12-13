Минюст предложил задействовать роботов-коллекторов в сборе задолженностей

Они смогут подстраиваться под разговор с должником и прорабатывать различные варианты диалога.

Министерство юстиции предлагает разрешить использование "роботов-коллекторов" для сбора задолженностей с россиян. Об этом говорится в новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно внутренней терминологии, такой робот — это "автоматизированный интеллектуальный агент", который на основе системы генерации речи способен отправлять голосовые сообщения. И не только: он сможет поддерживать различные сценарии диалога с должниками.

Среди прочих способов взаимодействия — текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по телефонной связи, а также почтовые отправления по месту жительства или по месту пребывания должника.

Согласно этому документу, запрещено беспокоить россиян "в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени". На использование "роботов-коллекторов" также накладываются ограничения. Кредиторы не имеют права прибегать к их использованию более одного раза в сутки, более двух раз в течение недели и более восьми раз за месяц.

Заниматься сбором просроченных долгов с граждан смогут только юрлица, включённые в реестр ФССП. Это профессиональные коллекторские агентства, банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи. Эти организации не вправе привлекать к взысканию задолженностей третьих лиц.

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