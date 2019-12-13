Грета Тунберг решила передохнуть и взять отпуск

Активистка пересекает земной шар на машине, поезде и катамаране — но не самолётом — и участвует в многочисленных акциях по изменению климата.

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг объявила о том, что берёт отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

— Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть, — заявила Тунберг в ходе брифинга в Турине.

В столицу итальянского региона Пьемонт Тунберг прибыла на поезде, чтобы принять участие в забастовке Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). В ходе мероприятия она выступила с речью и заявила, что она вместе с единомышленниками собирается оказать давление на власти Турина для того, чтобы они приняли меры по сокращению количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

— Мы будем оказывать давление на власть имущих, мы будем следить за тем, чтобы они действовали и взяли на себя ответственность, — заключила Тунберг.

Напомним, Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.

С тех пор её то награждают, то открыто оскорбляют. В адрес активистки не раз негативно высказывались известные личности, например бывший ведущий Top Gear, Николай Валуев и Герман Стерлигов. На её защиту встали известные актёры Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. Девочку признали человеком года. Очевидно одно: равнодушным всемирный успех подростка-активистки оставляет мало кого.