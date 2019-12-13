Учёные выяснили, что естественная продолжительность жизни человека — 38 лет

Учёные отмечают, что современные люди живут намного дольше благодаря достижениям медицины и науки, а также значительным изменениям в образе жизни.

Максимальный естественный срок жизни человека составляет 38 лет. Об этом сообщают учёные Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. Своё исследование они обнародовали в журнале Scientific Reports.

— Наш метод основан на анализе ДНК. Если последовательность генома биологического вида уже известна, то мы можем установить продолжительность его жизни. До сегодняшнего дня было довольно сложно узнать это значение для диких животных, особенно долгожителей. Например, для морских млекопитающих и рыб, — рассказывает доктор Бенджамин Мэйн из научного агентства CSIRO.

Для эксперимента учёные использовали геном [совокупность генома данного организма] 262 позвоночных млекопитающих и отслеживали изменения в 42 генах. Внутренний биохимический процесс, называемый метилированием, способен точечно включать и выключать определённые гены. В данном случае учёных интересовали те из них, которые отвечают за продолжительность жизни.

Неандертальцы и Денисовский человек жили чуть-чуть меньше, чем предсказала компьютерная модель для Homo sapiens sapiens, а именно 37,8 лет. Учёные отмечают, что современные люди живут намного дольше благодаря достижениям медицины и науки, а также значительным изменениям в образе жизни.

Полученные данные позволили выяснить продолжительность жизни шерстистого мамонта и прямобивневого лесного слона (60 лет обоим видам) исходя из аналогичных сведений об африканском слоне (65 лет).

А предполагаемый возраст вымершей гигантской черепахи с острова Пинта составил 120 лет. К сожалению, самый известный представитель этого вида по имени Одинокий Джордж не дожил до этого числа. Он скончался на Галапагосских островах, прожив ни много ни мало век. Потомства он не оставил.

Другим любопытным открытием стал смоделированный возраст гренландского кита. Он оказался на 60 лет больше предполагаемого — целых 268. Учёные считают, что некоторые из этих ныне живущих животных родились задолго до того, как королева Виктория взошла на трон, но примерно в то время, когда капитан Кук прибыл в Австралию.

Это могло объяснить интересную находку, сделанную эскимосами в 2007 году. Они тогда вытащили из гренландского кита обломок старинного гарпуна, сделанного, вероятно, в XIX веке.

Биологи сообщают, что базу данных по геному они брали из открытых источников NCBI Genomes и AnAge. По словам исследователей, понимание естественной продолжительности жизни важно для сохранения, биобезопасности и управления дикой природой. Это также обеспечивает более точный подсчёт продолжительности жизни, чем старые методы, которые основываются на наблюдении за животными в естественных условиях обитания.