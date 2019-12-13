МЧС выпустило экстренное предупреждение о гололёде и дымке в Москве

860

Фото © ТАСС

Водителям рекомендуют снизить скорость и избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

ГУ МЧС РФ по Москве призвало горожан проявлять осторожность в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В ближайшие часы с сохранением до девяти утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололёд, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в МЧС советуют избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×