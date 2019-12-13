В Грузии рассказали, сколько потеряли из-за отмены авиасообщения с Россией

По словам главы грузинского Нацбанка, потеря авиасообщения сказалась и на росте инфляции.

Порядка 300 миллионов долларов лишился бюджет Грузии из-за отмены авиасообщения с Россией. Такое заявление сделал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе, связавший обесценивание лари с обострением отношений с РФ.

— Ещё до сокращения валютного потока на рынке сократилась подача иностранной валюты, а спрос вырос, что вызвало быстрое падение курса намного раньше, чем начали сокращаться доходы от туризма, — цитирует Sputnik Грузия Гвенетадзе.

Это сказалось на росте инфляции, отметил глава Нацбанка. Так, в ноябре этот показатель составил 7% вместо прогнозируемых трёх.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля.