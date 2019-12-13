Российские моряки открыли новые острова в Красном море

Акваторию Красного моря Черноморский флот в последний раз исследовал более века назад.

Экипаж гидрографического судна (ГС) "Донузлав" исследовал в Красном море три коралловых острова и очертил четыре ранее неизвестных участка суши. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Донузлав" в период экспедиции, которая длилась 99 дней, прошёл более 5,5 тысячи морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории площадью около семи тысяч квадратных километров в Чёрном, Средиземном и Красном морях. Экипаж обновил картографическую информацию и заполнил белые пятна малоисследованных участков.

Результаты новых исследований переданы в Центральное картографическое производство ВМФ. Они помогут в корректировке навигационных карт для обеспечения безопасности военных кораблей и гражданского судоходства.

"Донузлав" имеет современное оборудование для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений, а также два гидрографических промерных катера. Экипаж судна состоит из 58 человек, на борт может быть принята научная группа из 12 человек.