Четверых подростков обстреляли посреди дороги в Канаде

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Фото © Global News

Серьёзное ранение получил 15-летний юноша, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Полиция Торонто ведёт поиски автомобиля, из которого неизвестные открыли огонь по четырём молодым людям. Один из них получил серьёзные ранения и был госпитализирован. Об этом сообщает Global News.

По данным полиции, компания несовершеннолетних переходила дорогу, когда к ним подъехал автомобиль. Один из его пассажиров достал оружие и открыл огонь по пешеходам, тяжело ранив пятнадцатилетнего подростка.

Остальные трое смогли добежать до ближайшего дома и попросить его хозяина о помощи. Он и вызвал на место службу спасения. Полиция начала поиски автомобиля и самих подозреваемых.

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