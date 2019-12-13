Зеленский внёс на рассмотрение в Раду проект закона о децентрализации власти

В 2015 году Верховная рада одобрила изменения в конституции касательно децентрализации власти, но окончательно утвердить их не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст документа под названием "О внесении изменений в Конституцию Украины" пока не опубликован. Согласно сообщению на сайте, он зарегистрирован 13 декабря и передан на рассмотрение руководству. Также известно, что он проходит с пометкой "неотложный".

В 2015 году Верховная рада одобрила изменения в конституции касательно децентрализации власти. Но из-за споров вокруг особого статуса Донбасса окончательно они не были утверждены.

Двенадцатого декабря Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.