75 сотрудников СМИ погибли по всему миру в 2019 году

Самыми опасными странами третий год подряд остаются Мексика, Пакистан и Афганистан.

75 сотрудников СМИ были убиты в 26 странах с начала 2019 года. Подробная статистика опубликована на сайте Press Emblem Campaign (PEC).

Сообщается, что за 2019 год трагедии стали случаться на 36% реже, чем в предыдущем году. Генеральный секретарь организации считает этот показатель воодушевляющим, но добавляет, что для безопасности журналистов следует сделать ещё очень многое.

Да, смертей работников СМИ стало меньше, но много людей ранены, травмированы, незаконно задержаны, им угрожают и портят аппаратуру.

— Конфликты на Среднем Востоке стали менее напряжёнными, но поднявшаяся волна демонстраций по всему миру заставляет нас беспокоиться о безопасности журналистов, — сообщил генеральный секретарь.

Первые три строчки в списке по числу жертв всё ещё занимают Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8). Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезия и ряд других.