В Калуге на подъезде к кладбищу обстреляли маршрутку

Полиция Калуги проводит проверку по факту обстрела маршрутного автобуса неподалёку от кладбища в центре города. Об этом сообщают "Калужские новости".
— Стрельба началась, как только повернули на кладбище. Только сказали водителю, он остановился, отдал деньги за проезд, — описал произошедшее один из очевидцев.
В результате инцидента у автобуса оказалось разбито стекло, никто из находившихся в салоне людей не пострадал. Предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия.
В настоящий момент полицейские разыскивают стрелка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения проверки.
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