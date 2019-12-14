В Калуге на подъезде к кладбищу обстреляли маршрутку

В результате инцидента в микроавтобусе оказалось разбито стекло, пассажиры не пострадали.

Полиция Калуги проводит проверку по факту обстрела маршрутного автобуса неподалёку от кладбища в центре города. Об этом сообщают "Калужские новости".

— Стрельба началась, как только повернули на кладбище. Только сказали водителю, он остановился, отдал деньги за проезд, — описал произошедшее один из очевидцев.

В результате инцидента у автобуса оказалось разбито стекло, никто из находившихся в салоне людей не пострадал. Предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия.

В настоящий момент полицейские разыскивают стрелка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения проверки.