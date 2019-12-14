Американка подралась с горным львом за любимого пса Пумбу

Женщина пинала животное ногами, била кулаками по морде, даже пыталась разжать его челюсти голыми руками.

Жительница Калифорнии вступила в рукопашную схватку с горным львом на заднем дворе собственного дома, когда пыталась отбить у хищника своего любимого пса. Об этом сообщает The Guardian

Как рассказала журналистам сама 54-летняя Илена Дондлингер, в районе двух часов ночи её цвергшнауцер по кличке Пумба попросился выйти на задний двор, женщина открыла дверь и в этот момент заметила, сидящего там горного льва.

Хищник моментально настиг миниатюрную добычу и сжал смертельной хваткой. Но Илена не смогла спокойно смотреть на это и попыталась отстоять питомца. Он бросилась на льва, била его ногами, кулаком по лицу и даже пыталась разжать пасть голыми руками, но всё безуспешно — тот не отпускал собаку и не реагировал на женщину, только рычал.

— У меня нет детей, поэтому он был моим ребёнком. Но я не могла его вытащить. У меня не получалось разжать челюсти, чтобы я ни делала, — рассказала она.

В конечном итоге своими действиями хозяйка дома таки разозлила дикое животное и опасность начла угрожать уже ей. Женщине пришлось спешно спрятаться в доме и вызвать полицию. Офицеры прибыли на место, когда лев уже доедал Пумбу, испугавшись стражей порядка он сбежал.

Считается, что нападение совершил зверь, находящийся под контролем специалистов под именем "Пума-35". Несмотря на горечь утраты питомца, с которым она провела порядка десяти лет, Дондлингер уверена, что убивать хищника из-за этого не стоит, ведь в конце концов, это люди заселяют территории львов, а не наоборот.