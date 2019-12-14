Скабеева посмеялась над словами Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже

Ранее замминистра иностранных дел Украины рассказал, что Зеленский хотел добиться на переговорах ряда изменений, но ему это не удалось.

Телеведущая Ольга Скабеева тонко поддела президента Украины по поводу того, что он назвал итоги "нормандского саммита" ничьей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко раскрыл детали переговоров "нормандской четвёрки". По его словам, Зеленский хотел добиться ряда изменений, но ему это не удалось.

В частности, украинская делегация пыталась поменять условия минских соглашений и убрать из документа ссылки на изменения в Конституции Украины. Также дипломаты хотели добиться изменения очерёдности проведения выборов и перехода границы под контроль ВСУ.

Ольга Скабеева тонко пошутила над Зеленским. Она напомнила о первой реакции украинского лидера после переговоров с Владимиром Путиным. Тогда Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья".

— Ну, ничья так ничья, — написала журналистка в своём телеграм-канале, изложив заявление Руденко.

Ранее Зеленский поделился своими мыслями по поводу переговоров с Путиным в рамках саммита. Он сказал, что с лидером России сложно договариваться, а итоги посчитал ничьей.