"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут" — видео

По мнению политолога, любовь жителей ЛНР и ДНР к России вызвана соответствующей пропагандой.

Политолог Андрей Окара оскорбил жителей Луганской и Донецкой народных республик, за что его попросили выйти вон из студии. Это произошло в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Окара поставил жителям ДНР и ЛНР "диагноз", назвав психически травмированными, а их тёплое отношение к РФ он связал с пророссийской пропагандой. На замечание телеведущего, заметившего, что такие заявления грубы и некорректны, политолог устроил истерику.

— А если я два слова скажу, начинают гавкать, — пожаловался Окара.

Такое завуалированное сравнение участников эфира с собаками вынести было невозможно, поэтому Попов потребовал у Окары "выйти прочь" и посоветовал "гавкать в другом месте".

Ранее из студии "60 минут" за оскорбление евреев выгнали украинского эксперта Кирилла Животовского.