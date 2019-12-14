В Тюмени загорелся наркологический диспансер

В Тюмени произошёл пожар в наркологическом диспансере, один человек погиб, семеро пострадали. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 01:00 по местному времени (23:00 мск). В 01:15 (23:15 мск) пожар был локализован, а в 01:36 (23:36) полностью потушен.

По данным Лайфа, возгорание началось в одной из палат на третьем этаже, в комнате площадью около 15 метров.

В тушении пожара участвовало 72 человека и 25 единиц техники.