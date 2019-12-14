В ДНР сообщили о гибели ополченца после провокационного обстрела со стороны ВСУ

Незадолго до инцидента на позиции украинской армии прибыли съёмочные группы национальных и зарубежных СМИ с оборудованием для съёмок в тёмное время суток.

В результате обстрела подконтрольного ДНР города Горловки со стороны Вооружённых сил Украины погиб один член народного ополчения. Об этом сообщается на сайте армии республики.

— Сегодня в 22:30 в нарушение действующего перемирия и минских договорённостей украинские оккупанты из 58-й бригады произвели обстрел с применением стрелкового оружия наших позиций в районе посёлка шахты 6/7 в Горловке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что незадолго до инцидента на позиции украинской армии прибыли съёмочные группы национальных и зарубежных СМИ с оборудованием для съёмок в тёмное время суток.

Не исключается, что своими действиями ВСУ пытались спровоцировать ополченцев на ответные действия, чтобы затем снять постановочный репортаж об обстрелах со стороны республики.