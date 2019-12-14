Забыть про хлеб и сладкое! Названы продукты – друзья бессонницы

Гораздо меньше проблем со сном было зафиксировано у любителей овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Хлеб, конечно, всему голова, однако чрезмерное его употребление может вызвать бессонницу, как и любой другой продукт с высоким содержанием рафинированных углеводов. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета США, сообщает MedicalXpress.

Учёные проанализировали данные более чем 50 тысяч участниц "Инициативы по охране здоровья женщин", которые заполняли дневники питания, и выявили некую закономерность между плохим сном и съеденными накануне "пустыми" калориями — так ещё называют рафинированные углеводы.

Как оказалось, их употребление приводит к быстрому увеличению уровня сахара в крови. Организм в ответ выпускает инсулин для того, чтобы этот уровень как-то снизить. Это в свою очередь может привести к выбросу адреналина и кортизола, которые будут мешать заснуть.

Врагами сна учёные называют все продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, среди которых белый хлеб, рис, кондитерские изделия, сладкие газировки и соки.

Отмечается, что гораздо меньше проблем со сном было зафиксировано среди участников эксперимента, в рационе которых было большое количество клетчатки, а также овощей и фруктов.

Ранее Лайф сообщал, что более 90 процентов россиян считают, что не испытывают проблем с питанием.