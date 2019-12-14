Песков прокомментировал "разговор на повышенных тонах" во время саммита

Ранее Украина хотела изменить положения минских соглашений, но "твёрдость [нашего] лидера это всё предотвратила".

Попытки перехода беседы на повышенные тона в ходе саммита в Париже действительно предпринимались, но разговор был рабочим. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что дискуссия во время встречи российской и украинской сторон велась "на повышенных тонах". По его словам, Россия действовала эффективно и не дала ни пересмотреть условия минских соглашений, ни убрать из документа ссылки на изменения в Конституции Украины.

— Попытки были. Разговор был рабочий, — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры с украинской стороной проходили на повышенных тонах.

Напоминаем, что 9 декабря в Париже прошёл саммит "нормандской четвёрки" между лидерами России, Германии, Украины и Франции. Участники встречи высказались за внесение изменений в Конституцию Украины, а также за выполнение соглашения о прекращении огня в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил важность сохранения минских соглашений, что не помешало депутату фракции "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко сообщить о том, что большинство жителей Украины не готовы идти на уступки.