Украина надеется на остановку "Северного потока – 2" благодаря санкциям США

Ряд стран, в числе которых Украина, Польша, Литва и Латвия, выступает против строительства российского газопровода.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Вскоре он должен попасть на подпись к президенту США Дональду Трампу. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока — 2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине. Известно, что санкции направлены против компаний — прокладчиков газопровода.

— Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под "Северный поток — 2", нужно незамедлительно прекратить свою деятельность, — сказал вице-премьер.

Также он считает, что строительство газопровода от побережья России до территории Германии через Балтийское море нарушит стратегический баланс в Европе и её энергетическую безопасность.

Несмотря на обещание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не прекратит транзит газа через территорию Украины, комитет сената США всё же одобрил пакет новых санкций. В бундестаге же заявили, что правительство ФРГ "капитулировало" перед США по вопросу о "Северном потоке — 2", который является совместным экономическим проектом России и Германии.