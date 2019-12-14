Пушков — об испытании США ранее запрещённой ракеты: Чёрная дата для Европы

Сенатор выразил мнение, что это может вернуть Европу к ядерной конфронтации времён холодной войны.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что день, когда США испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету, может стать чёрной датой для Европы.

— Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "чёрной датой" для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор выразил мнение, что это может вернуть Европу к ядерной конфронтации времён холодной войны, и назвал такой сценарий мрачным.

Напомним, что в США испытали ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Прототип преодолел над Тихим океаном более 500 км, после чего самоуничтожился. Специалист Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал ракету ухудшенной версией "Искандера".