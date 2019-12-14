Пушков — об испытании США ранее запрещённой ракеты: Чёрная дата для Европы

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сенатор выразил мнение, что это может вернуть Европу к ядерной конфронтации времён холодной войны.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что день, когда США испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету, может стать чёрной датой для Европы.

Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "чёрной датой" для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор выразил мнение, что это может вернуть Европу к ядерной конфронтации времён холодной войны, и назвал такой сценарий мрачным.

Напомним, что в США испытали ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Прототип преодолел над Тихим океаном более 500 км, после чего самоуничтожился. Специалист Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал ракету ухудшенной версией "Искандера".

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