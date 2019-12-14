Директор Ротару объяснил, почему она не выступает в России

Он добавил, что если Ротару объявит тур по российским городам, то это будет пользоваться популярностью.

Певица София Ротару отказывается от гастролей и отдельный выступлений из-за почтенного возраста. Об этом "Газете.ру" рассказал её концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, 72-летняя Народная артистка СССР отказывается от концертов не только в России, но и в других странах.

— Я действительно уговариваю её выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в "Инстаграм" и так далее, — отметил Лавров.

Он добавил, что если Ротару объявит тур по городам России, то это будет пользоваться популярностью.

Напомним, в 2019 году возникли бурные обсуждения по поводу выступления Ротару на "Песне года" в Москве, так как в прошлом году певица отказалась от участия в фестивале из-за военного положения на Украине. Её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.