Дима Билан рассказал, почему оказался пьяным на сцене в Самаре

Увидев запись выступления, Билан подумал, что не так уж и плохо он спел. По крайней мере, это было живьём.

Популярный российский певец Дима Билан, комментируя своё неоднозначное выступление в Самаре, заявил, что во всём виноваты алкоголь и его здоровый образ жизни, но сам концерт был в целом удачным.

— Я увидел сначала нарезку (видеороликов. — Прим. Лайфа). Хотел прямо сквозь землю провалиться. Но потом посмотрел запись целиком и увидел, что очень даже ничего — на самом деле человек поёт живьём, — поиронизировал певец в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

По словам Билана, события сложились именно таким образом потому, что перед концертом он "провёл время" сперва в компании хозяина отеля, где жил, а затем уже в гримёрке со "многими известными людьми, в том числе в политике".

— Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" — Ну, не вышел бы, и всё, — заявил Билан.

Он признался, что желание извиниться пришло к нему не сразу, а лишь по приезде в Москву, когда пришло осознание, что выступление может стоить ему репутации. Для её спасения артист подарил городу детскую площадку и концерт-извинение.

Ранее Лайф сообщал, что "извинение" Билана перед жителями Самары за своё выступление обошлось артисту в без малого семь миллионов рублей.