Россия и Япония создадут робота для работы на Луне

Договорённость об этом была достигнута во время недавнего визита в Россию представителей японского стартапа GITAI.

Разработчик знаменитого Skybot-850, также известного как Фёдор, НПО "Андроидная техника" совместно с японской компанией GITAI займётся созданием робота для работы на лунной поверхности. Об этом заявил исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.

— Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне, — приводит ТАСС слова Дудорова.

С представителями японской фирмы, побывавшими на этой неделе в России, была достигнута договорённость о заключении соглашения. Когда новый робот будет разработан, российская и японская компании планируют обратиться в "Роскосмос" и JAXA (японское космическое агентство) по поводу применения новинки.

"Фёдор" — человекоподобный робот, изобретённый для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию, куда он прибыл спустя пять суток. В ходе полёта робот выполнил ряд заданий под управлением космонавтов. По словам создателей "Фёдора", в космос он больше не полетит, его место займёт новый робот.