Специалисты рассказали, кому противопоказан тайский массаж

Вычислить недобросовестных мастеров можно по неправильной последовательности действий, рассказывают специалисты.

Противопоказаниями к тайскому массажу являются беременность и некоторые заболевания сосудов. Об этом в день внесения тайского массажа в список нематериального наследия ЮНЕСКО рассказали его мастера.

— Нас сразу в начале учёбы предупредили, что беременным женщинам на начальном этапе беременности — в первые четыре месяца — массаж вообще делать нельзя, есть опасность выкидыша, — цитирует РИА "Новости" мастера тайского массажа Супхисару.

Также мастер добавила, что массаж нельзя делать при варикозе, так как он может расширить зону варикозного поражения вен. При тромбозе или тромбофлебите тайский массаж также противопоказан. В этом случае он просто опасен для жизни. По словам Супхисары, иногда неумелая массажистка вызывала своими действиями отрыв тромба и человек умирал прямо на столе.

Именно поэтому специалисты рекомендуют начинать массаж с простого разговора. Мастера должны выяснить, нет ли у клиента каких-либо противопоказаний по здоровью. При этом во время самих процедур опытные специалисты всегда спрашивают насчёт болевых ощущений.

— На первом массаже обычно стараешься работать в более лёгком и мягком режиме, постепенно увеличивая нагрузки на последующих сеансах, — отметила Супхисара.

Окончивший 200-часовые курсы тайского массажа россиянин Александр дал совет, как вычислить недобросовестного мастера. По его словам, важна последовательность действий.

— Начинается сеанс с пятки и стопы, потом переход на ноги — сверху вниз, от бедра к колену и ниже, к икре и голеностопу. Причём сначала массируется одна нога, затем противоположная рука, затем вторая нога и противоположная ей рука, и только потом массажист переходит к спине, шее и груди, — рассказывает Александр.

Он также добавляет, что впервые пришедшего на массаж человека нельзя сильно "ломать". А в случае появления болевых ощущений клиент должен обязательно сообщить об этом мастеру.