Белоруссия возьмёт у Китая кредит на 3,5 миллиарда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внешний государственный займ от Банка развития Китая на 3,5 миллиарда юаней (порядка 500 миллионов долларов). Об этом говорится на сайте национального правового интернет-портала.
В качестве целей привлечения займа называются погашение и обслуживание государственного долга, поддержка золотовалютных резервов и содействие развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китаем.
О планах получить займ стало известно в октябре этого года, когда об этом сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. Это стало альтернативой госкредиту РФ на сумму в 600 миллионов долларов.
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