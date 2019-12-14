Мединский рассказал, что думает о российских сериалах

Министр посетовал, что "нет пророка в своём отечестве", и призвал чуть сильнее любить и ценить то, что предлагают зрителю российские авторы.

Российские сериалы в последние годы стали значительно лучше и "существенно выше среднемирового уровня", однако отечественный зритель по-прежнему относится к ним с предубеждением. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Помимо возросшего качества отечественного продукта министр также отмечает, что он значительно ближе русскому человеку, поскольку там раскрываются и поднимаются понятные для россиян темы.

— Это очень хорошие, глубокие, интересные и, главное, понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни. О наших людях, о наших семьях, о нашей работе, о наших социальных, экологических, производственных проблемах, а не о проблемах штата Мичиган, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Министр посетовал, что "нет пророка в своём отечестве", и призвал чуть сильнее любить и ценить то, что предлагают зрителю российские авторы, и не стесняться рекламировать и хвалить это.

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