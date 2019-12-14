Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полётов на Луну

Полететь на Луну сможет не каждый российский космонавт. Сейчас в отряд набирают людей с весом от 50 до 90 кг.

Российские космонавты с весом больше регламентированного не смогут полететь на Луну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая является разработчиком корабля "Орёл".

Согласно материалам, корабль будет способен доставить на орбиту Луны полезный груз суммарной массой 420 килограммов, включая четырёх членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Вес каждого космонавта, учитывая скафандр весом 10 кг, должен быть не более 80 кг (а без скафандра, соответственно, — 70 кг). Для полётов на корабле "Орёл" (бывш. "Федерация") в настоящее время разрабатывается новый лётный скафандр "Сокол-М".

Ранее НПП "Звезда" представило на МАКС-2019 новый космический скафандр специально для полётов на корабле "Орёл".