В Ставрополе нашли ушедшую из дома мать с шестилетним сыном

В Ставрополе живыми нашли женщину и её шестилетнего сына, 9 декабря ушедших из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

— Благодаря слаженной работе СКР и МВД их удалось найти. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении них совершено не было, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее женщина с сыном попали в объектив камер видеонаблюдения спустя два дня после исчезновения. Обстоятельства происшествия пока не известны.