Легендарные очки Джона Леннона продали с аукциона за £137 тысяч

В ходе торгов стоимость аксессуара выросла практически в 20 раз, кто стал новым владельцем — неизвестно.

Очки с круглой оправой, неразрывно связанные с образом британского рок-музыканта Джона Леннона, были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby's.

Лот выставил на продажу бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг. По его словам, аксессуар достался ему в 1968 году, когда Леннон оставил их на заднем сиденье автомобиля. Одна линза отсоединилась от оправы, и водитель уточнил, не хочет ли музыкант, чтобы тот починил их, но тот попросил не беспокоиться об этом, ведь они только "для образа".

Известно, что аксессуар достался музыканту двумя годами ранее, в 1966 году, во время подготовки к съёмкам фильма "Как я выиграл войну". После этого Леннон чётко ассоциировался с ними.

Херринг рассказал, что после этого не пытался починить очки и хранил их в том виде, в каком они попали к нему. Первоначально их стоимость оценивалась в шесть-восемь тысяч фунтов, однако в ходе торгов стоимость выросла почти в 20 раз — до 137,5 тысячи. Имя нового владельца не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что режиссёрский сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продан за 1,2 млн.