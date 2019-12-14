Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного алкоголя

В первую очередь стоит помнить, что алкоголь можно покупать только в магазинах, имеющих лицензию по его продаже.

Роспотребнадзор напоминает россиянам о простых правилах выбора алкоголя, которые могут спасти вам жизнь и здоровье. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Ведомство рекомендует ничего не покупать с рук, через Интернет или павильоны, а также в местах, не имеющих официальной лицензии. Лицензия на розничную продажу должна находиться в доступном для ознакомления месте. Продажа обязательно должна осуществляться через кассовый аппарат в связи с тем, что алкогольные напитки зарегистрированы в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Роспотребнадзор напоминает и то, как должна выглядеть упаковка: целая, без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). Их считывает приложение для смартфонов "Антиконтрафакт алко". С его помощью можно проверить легальность товара.

На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. Кроме того, на марке должна содержаться информация в том числе об объёмной доле этилового спирта в продукте и объёме тары в литрах, которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой.

Роспотребнадзор напоминает, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.