В Новом Орлеане ввели режим ЧС из-за кибератаки

Обычно власти американских городов вводят режим ЧС только из-за стихийный бедствий.

Власти Нового Орлеана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на системы городских веб-сайтов. Об этом мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл написала на своей странице в "Твиттере".

По её словам, многие серверы городских служб были отключены из-за атаки вирусов-вымогателей. Для решения проблемы привлекли специалистов ФБР, Секретной службы и Нацгвардии.

Как правило, власти американских городов вводят режим ЧС только из-за стихийных бедствий. Это позволяет им рассчитывать на федеральные ресурсы.

Ранее Лайф сообщал, что на незащищённом сервере в Сети обнаружили базу с данными об 1,2 миллиарда человек.