В Госдуме прокомментировали надежды Киева на блокировку США "Северного потока-2"

США заинтересованы в продаже своего сланцевого газа странам Европы. Благодаря "Северному потоку — 2" Россия станет прямым конкурентом.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что в газопроводе "без преувеличения заинтересована вся Европа", а США не собираются "спасать Украину". Об этом он сообщил в беседе с RT.

По его словам, "Вашингтон руководствуется сугубо экономическими мотивами", потому что стремится поставлять в Европу свой сжиженный сланцевый газ. Но в российском газе заинтересована вся Европа.

— США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских "партнёров" Украины, — отметил он.

Депутат выразил мнение, что вряд ли Европе нужна страна, которую не волнуют её интересы.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода "Северный поток — 2".