Банкир перепутал сумму с номером счёта и перевёл женщине 37 миллионов долларов

Впрочем, когда об этом узнал её супруг, то позвонил в банк и деньги пришлось вернуть.

Работница обувного магазина из Далласа Рут Баллон в одночасье стала одной из самых состоятельных женщин в США, когда решила проверить состояние своего банковского счёта, на который неизвестный меценат перевёл больше 30 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CBS.

— Я сказала: "Ого, у нас там много денег". Я правда верила, что кто-то действительно подарил нам эти 37 миллионов долларов, — вспоминает женщина.

По словам Рут, как только у неё получилось, наконец, вздохнуть, она тут же позвонила своему мужу и рассказала о случившемся. Тот был человеком более прагматичным и позвонил в банк, чтобы узнать откуда пришёл перевод, "который явно слишком хорош, чтобы быть правдой".

Ситуация прояснилась быстро, оказалось что незадолго до этого клиент вносил депозит в иностранной валюте, а такие денежные поступления из-за колебаний курса валют, обрабатываются оператором вручную и он ввёл номер счёта в поле суммы.

Банк пересчитал финансы женщины и вернул обратно лишние деньги. Рут рассказала, что за те полтора дня, когда она была безумно богата, успела настроить финансовых планов, в которых жертвует деньги на благотворительность и инвестирует в недвижимость. Очевидно, что всё это откладывается до следующего раза.

— Я была миллионером, у меня есть снимок экрана, поэтому я могу говорить об этом. Это целая история, — отметила женщина.