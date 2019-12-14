Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу. Снова около нуля и пасмурно

Ночью в воскресенье не следует ожидать ни мороза, ни снега, а следовательно, и новогоднего настроения.

В течение суток в Москве ожидается температура около нуля, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют давление в 750 мм рт. ст., ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 4,3 м/с.

В Подмосковье небольшие осадки пройдут только в отдельных районах, возможны туман и гололёд. Термометры покажут ночью от 0 до минус 5°, днём от 4° мороза до 3° тепла. В воскресенье ситуация изменится.

Ранее Гидрометцентр сообщал о том, что погода кардинально изменится только на следующей неделе.