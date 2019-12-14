В Киеве арестовали музыканта — предполагаемого организатора убийства Шеремета

Ранее уже были арестованы две проходящие по делу женщины — Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Печерский районный суд Киева арестовал военнослужащего, рок-музыканта Андрея Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН.

Антоненко пробудет в СИЗО до 8 февраля 2020 года, как и арестованные ранее Юлия Кузьменко и Яна Дугарь (домашний арест).

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только вчера — спустя три с лишним года.

Помимо Дугарь, Кузьменко и Антоненко по делу проходит участник боевой операции в Донбассе Владислав Грищенко с позывным Буча, имеющий шесть судимостей, а также его жена — Инна Грищенко — с позывным Пума.