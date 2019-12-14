Из машины бухгалтера Facebook украли данные более 20 тысяч сотрудников компании

На украденных жёстких дисках содержались личные данные примерно 29 тысяч американцев, которые работали в компании в 2018 году.

Личные данные тысяч сотрудников "Фейсбука", включая полные имена, номера банковских карт и социального страхования, вместе с графиками выплат и сведениями о состоянии счёта были украдены из автомобиля одного из бухгалтеров компании. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности на украденных жёстких дисках содержались личные данные примерно 29 тысяч американцев, которые работали в "Фейсбуке" в 2018 году. Согласно заявлению пресс-секретаря компании, едва ли целью воров были именно данные. Вероятнее всего, речь идёт об обыкновенной краже.

— Мы не нашли никаких следов неправомерного использования исчезнувших данных и считаем, что это обычное преступление, а не попытка украсть информацию, — приводит слова секретаря агентство.

По информации журналистов, преступление произошло ещё 17 ноября, но обнаружили пропажу дисков только через три дня. Пострадавших сотрудников предупредили и вовсе лишь спустя три недели, 13 декабря. Отмечается, что диски вообще не должны были покидать офис компании и в отношении сотрудницы, вынесшей их, предприняты дисциплинарные меры.