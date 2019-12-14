Под Хабаровском в ДТП с двумя автобусами погибло два человека

В настоящее время правоохранители выясняют, почему водитель "тойоты" вылетел на встречку.

В Хабаровском крае иномарка столкнулась с двумя автобусами, два человека погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 13 декабря, на 22-м километре трассы Хабаровск — Владивосток. По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer. От удара легковушку отбросило обратно на свою полосу, где машина врезалась в автобус Foton.

В результате аварии погиб 47-летний водитель "тойоты" и 19-летний пассажир. Других пострадавших нет.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия, выясняется причина ДТП.

Ранее Лайф писал, что на трассе в Свердловской области перевозивший фанатов Макса Коржа автобус съехал в кювет. Лайф публиковал кадры с места аварии.