После пожара в наркологическом диспансере в Тюмени в больницу попало 12 человек

После пожара в наркологическом диспансере в Тюмени в больницу доставили 12 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного Департамента здравоохранения.

Как уточняется, одного из пострадавших направили на амбулаторное наблюдение, ещё десять человек в состоянии средней и лёгкой степени тяжести — в отделение токсикологии.

Ещё одна пострадавшая в тяжёлом состоянии получает всю необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении. Сообщается, что возгорание произошло из-за нарушения режима одним из пациентов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошёл пожар в наркологическом диспансере, один человек погиб. По данным Лайфа, возгорание началось в одной из палат на третьем этаже, в комнате площадью около 15 метров.