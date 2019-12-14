Российские школы продолжают ограничивать использование смартфонов на уроках

Четверть российских школ ограничили использование мобильных телефонов на занятиях. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева "Российской газете".
По словам министра, использование мобильных телефонов в классах запретили 10 тысяч 628 школ, из них 100% учебных заведений в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области. Более половины школ в Магаданской области, Пермском крае, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Кемеровской, Курганской и Свердловской областях также выполнили рекомендации и убрали мобильные телефоны из учебного процесса.
— Три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. <...> Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно, — рассказала Васильева.
Министр также отметила, что летом был проведён большой социологический опрос, по результатам которого стало ясно, что не только взрослые, но и сами школьники (61%) считают, что мобильные телефоны мешают учебному процессу.
В этом году убрать мобильные телефоны из учебного процесса рекомендовали Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения. При этом школы сами принимали решение касательно этих советов.
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