Пригожин рассказал о состоянии попавшего в два ДТП за неделю сына Валерии

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Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что 21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин после второго ДТП за неделю с его участием находится в нормальном состоянии. Об этом Пригожин заявил в беседе с порталом "Газета.ру".

Если честно, не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались, сказал продюсер.

Напомним, что ранее сын певицы Валерии попал в ДТП 8 декабря. В момент происшествия за рулём была девушка Арсения, которую тот собирался познакомить с мамой. Возлюбленная юноши пострадала сильнее всех — у неё перелом. Сам Арсений поранил лицо, а его приятели отделались ушибами и кровоподтёками.

При этом после выписки из больницы Шульгин в своём аккаунте в "Инстаграме" заявил, что попал во вторую аварию. В автомобиль, где находился молодой человек, врезался микроавтобус.

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