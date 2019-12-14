В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты синоптиков.
— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Период предупреждения действует в столице до восьми утра воскресенья, в Московской области — до восьми утра понедельника.
Также жёлтый уровень опасности был введён в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях. В части этих регионов кроме сильного ветра ожидается гололёд и туман.
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