В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за ветра

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По данным метеорологов, порывы сильного ветра ожидаются в столичном регионе вплоть до 16 декабря.

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты синоптиков.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Период предупреждения действует в столице до восьми утра воскресенья, в Московской области — до восьми утра понедельника.

Также жёлтый уровень опасности был введён в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях. В части этих регионов кроме сильного ветра ожидается гололёд и туман.

Ранее Лайф писал, что Центральную Россию ждут осенние осадки в середине декабря.

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